Dere Mahallesi Kireç Ocağı Sokak'ta 25 Ağustos'ta iki grup silah ve sopalarla kavga etmiş, 5 kişi silah, 3 kişi de darbedilerek yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Karahisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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