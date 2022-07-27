8 farklı suçtan aranan şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika
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8 farklı suçtan aranan şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı

27.07.2022 10:22
8 farklı suçtan aranan şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 8 farklı suçtan aranan şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 8 farklı suçtan aranan şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hareketlerinden şüphelendiği bir şahsı kontrol amaçlı durdurdu. Şahıs polislere kendisini 'Azad' ismiyle tanıtıp kimlik belgesinin yanında olmadığı söyledi. Şüpheli hareketlerden bulunan şahsı gözaltına alan ekipler şüphelinin kimlik kontrolünü yapmak için Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Yapılan kontrollerde isminin H.Y. (44) olduğu belirlenen şahsın 8 farklı suçtan 6 mahkeme tarafından arandığı tespit edildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 farklı suçtan aranan şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 farklı suçtan aranan şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika
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