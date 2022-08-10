Motosikletle define aramaya giden şahısları polis yakaladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde define aramak için motosikletle sit alanına giren 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki sit alanı civarında motosiklet ile gezen iki şahıs şüphe üzerine polis tarafından durduruldu. Şahısların yapılan üst aramasında maden aramakta kullanılan bir adet el dedektörü ve yine maden aramakta kullanılan çubuklar ele geçirildi. Olayın ardından S.A ve D.Y isimli şahıslar Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR