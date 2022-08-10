Motosikletle define aramaya giden şahısları polis yakaladı - Son Dakika
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Motosikletle define aramaya giden şahısları polis yakaladı

10.08.2022 08:53
Motosikletle define aramaya giden şahısları polis yakaladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde define aramak için motosikletle sit alanına giren 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde define aramak için motosikletle sit alanına giren 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki sit alanı civarında motosiklet ile gezen iki şahıs şüphe üzerine polis tarafından durduruldu. Şahısların yapılan üst aramasında maden aramakta kullanılan bir adet el dedektörü ve yine maden aramakta kullanılan çubuklar ele geçirildi. Olayın ardından S.A ve D.Y isimli şahıslar Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletle define aramaya giden şahısları polis yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletle define aramaya giden şahısları polis yakaladı - Son Dakika
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