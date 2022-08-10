Durdurulan araçtan eroin çıktı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta yapılan aramada 6 paket halinde 26 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler; Dinar ilçe girişlerinde yaptığı kontrollerde durumundan şüphelenerek durduğu araçtan 6 paket halinde toplamda 26 gram eroin ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucu madde ile ilgili olarak araçta bulunan M.K., M.D., G.B., M.A.Ç. ve C.G. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem başlatırken, Ş.B.A. isimli şahıs hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR