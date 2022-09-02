Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

02.09.2022 14:51
Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın dinar ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan bir kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın dinar ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde hakkında yakalama kararı olan H.K., isimli şahsın yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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