Afyonkarahisar'ın Dodurga Köyünde 3 Asırdır Kaz Yetiştiriliyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Dodurga köyü halkı, yaklaşık 3 asırdır kaz yetiştiriyor.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Dodurga köyü halkı, yaklaşık 3 asırdır kaz yetiştiriyor. Kışın 100-150 lira, yazın 70-80 lira arasında satılan kazlar, ilçe halkı başta olmak üzere Ankara, Antalya, Denizli ve İstanbul gibi illerden yoğun rağbet görüyor.



Sandıklı'ya bağlı 70 haneli Dodurga köyünde oturanlar, yaklaşık 3 asırdır kaz yetiştiriyor. Köydeki her hane kuluçkasız doğal ortamda, yılda 50 ile 100 arasında kaz üretiyor. Köy genelinde kışın 2 bin, yazın ise 5 bine yakın kaz bulunuyor. Kışın tüketimi artan kazlar 100-150 lira arasında, yazın ise 70-80 lira arasında satılıyor. Kazlar, ilçedeki vatandaşların yanı sıra Ankara, Antalya, Denizli, Antalya ve İstanbul gibi illerdeki otel ve vatandaşlar tarafından satın alınıyor.



'BU GELENEK 300 YILLIK VAR'



Köy sakinlerinden Yılmaz Demir (56), "Bizim köyün kazı meşhurdur. Sulak alanda yetişir, lezzetlidir. Karı yiyince daha da lezzetli olur. Bu gelenek 300 yıllık vardır. Antalya, Ankara, İstanbul gibi illerden gelen vatandaşlar toptan alıp gider" dedi.



'KIŞIN DAHA LEZZETLİ OLUYOR'



Dodurga Muhtarı Turan Eğilmez de, "Bizim köyümüzde bu kazlar 3 asırdır yetiştiriliyor. Doğal ortamda, kuluçkasız kendi kazlarımızdan üremedir. Köyümüzde 70 hane bulunmakta ve her hanede 50 ile 100 arasında kaz bulunmakta. Kazlarımız kış aylarında daha rağbet görüyor. Kışın daha lezzetli oluyor. Köyümüz genelinde 2 bin civarında kazımız var" diye konuştu.



- Afyonkarahisar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Panjuru Kaldıran Yakınları, Talihsiz Kadının Cesedini Görünce Gözyaşlarına Boğuldu

Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor

Maçta Dili Boğazına Kaçan ve Hastaneye Kaldırılan Muammer Yıldırım, Taburcu Edildi

Ricardo Quaresma ile Adriano İdman Sonunda Tartıştı