Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e tebrik telgrafı gönderdi.