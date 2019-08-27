Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e tebrik telgrafı gönderdi.
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