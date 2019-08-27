Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu
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Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e tebrik telgrafı gönderdi.

Mustafa Tutulmaz, Mehmet Zeybek, Afyon, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:58 Kaynak: AA
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