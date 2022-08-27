Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

27.08.2022 19:17
Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Anıtpark önünde düzenlenen törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da "Ya istiklal ya ölüm" parolası ile kahraman Türk askerinin, 6 ayda aşılamaz denilen istihkamları saatler içinde paramparça ettiğini söyledi.

Düşman ordusunu ilk anda hezimete uğratan Mehmetçikler'in, dünya tarihinde eşine az rastlanır bir mücadele sonucu 5 gün, 5 gece süren bir savaşla zafere ulaştığını hatırlatan Zeybek, "Kocatepe, Belentepe, Tınaztepe, Sivritepe, Kurtkaya, Erkmentepe adeta şehit kanlarıyla sulanmış, en çetin savaşların geçtiği mekanlar olarak anıtlaşmıştır. Afyonkarahisar halkı, işgale rağmen direncini kaybetmemiş, Büyük Taarruz'un ikinci gününde 27 Ağustos 1922 günü saat 17.00'de bugün Deper Çeşmesi'nin bulunduğu Hıdırlık'taki noktadan şehir merkezine giren kahraman Türk askerlerini karşılamıştır." diye konuştu.

Şairin "Türk milletinin yeniden doğduğu yer" dediği Afyonkarahisar'ın, Büyük Zafer'le işgal altındaki tüm toprakların kurtuluşunun ilk işareti olduğunu vurgulayan Zeybek, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisarlılar, Kocatepe ve onun sembolize ettiği her şeyle gurur duymakta ve bu haklı gururu her zaman taşımaktadır. Dünyada mazlum ülkelerin kurtuluşuna örnek olarak gösterilen Türk Kurtuluş Savaşı'nın son safhası Büyük Taarruz harekatıdır. Aziz şehitlerin, bizlere emanet ettiği bu vatanın savunmasında bayrağı onlardan devraldığımızın şuur ve idraki içindeyiz. Ülkeyi ve şehri daha da ileriye götürmek ve sizlere layık olabilmek için elimizden gelen azim ve gayreti gösterdiğimizden şüpheniz olmasın."

Törende, halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı merasim ekibinin silahlı hareketler ve Jandarma Genel Komutanlığı helikopterlerinin üzüm salkımı gösterileri sunuldu.

Tören, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliğinin konseriyle sona erdi.

YORUMLAR
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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında 'Zafer Halk Yürüyüşü' düzenlendi Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılında 'Zafer Halk Yürüyüşü' düzenlendi TOMRUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ 1 YARALI TOMRUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ 1 YARALI
Kaynak: AA

Mehmet Zeybek, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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