Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Anıtpark önünde düzenlenen törene, Vali Vekili Mehmet Keklik, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, CHP Milletvekili Burcu Köksal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Program, top atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Uluslararası Halk Oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, burada yaptığı konuşmada, kahraman Türk ordusunun 26 Ağustos sabahı saat beşte top atışlarıyla başlattığı taarruzla Yunan Komutan Tripokis'in "6 ayda aşılamaz" dediği istihkamları saatler içinde yerle bir ettiğini söyledi.

Düşman ordusunu ilk anda hezimete uğratan Mehmetçiklerin dünyada eşine az rastlanır beş gece beş gündüz süren bir savaşla zafere ulaştığını kaydeden Zeybek, "Tarihe tanıklık eden zafer şehirde verilen amansız mücadele, milletçe elde ettiğimiz başarılar ve ülkemizin geldiği seviye, her zaman yolumuzun açık ve aydınlık olduğunun en önemli işaretidir. Hep ileri ve büyük atılımlar gerçekleştiren istiklal ülkesi Türkiye geleceğe umutla bakarak; güven ve istikrarla yoluna devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Zeybek, sözlerine şöyle devam etti:

"26 Ağustos, Türkiye'yi parçalayıp hayali devletler kurma planlarının Kocatepe'den, Afyonkarahisar'dan ve Dumlupınar'dan geri dönmesidir. Büyük Taarruz ile işgalci birlikleri vatan topraklarından söküp atan milli birlik ruhu, mücadele, hırs ve azim hala aynıdır. Türk milletinin bağrından çıkan peygamber ocağı Türk silahlı kuvvetlerinin tüm mensuplarına bu mutlu günde Afyonkarahisarlılar adına şükranlarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum."???????

Tören, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliğinin verdiği konserle sona erdi.