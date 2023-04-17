Antik kentte kanlı olay! Güvenlik personellerinin nöbet kavgası cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
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Antik kentte kanlı olay! Güvenlik personellerinin nöbet kavgası cinayetle sonuçlandı

17.04.2023 17:21

Afyonkarahisar'ın Amorium Antik Kenti'nde görev yapan iki güvenlik personeli arasında çıkan nöbet tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında bulundurduğu av tüfeğiyle ateş açarken, saldırgan yüzünden yaralandı. Ateş açılan güvenlik görevlisi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Emirdağ ilçesinde Amorium Antik Kenti'nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy (36) ve R.S., arasında nöbet meselesinden kaynaklı tartışma yaşandı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S., yanında getirdiği av tüfeği ile Köksoy'un üzerine ateş açtı. Ebubekir Köksoy, açılan ateşte olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Köksoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Antik kentte görev yapan güvenlik görevlileri arasında nöbet kavgası, 1 ölü

KENDİSİ DE YÜZÜNDEN YARALANDI

Olayı gerçekleştiren R.S., ardından bölgeden kaçtı. Açılan ateş sırasında R.S.'nin de yüzünden yaralandığı belirtildi. Olayın ardından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evine kaçan R.S., Emirdağ ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlene takip sonrası yakalandı.

TEDAVİSİ SONRASI GÖZALTINA ALINACAK

Şahıs daha sonra ekipler tarafından çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

Antik kentte görev yapan güvenlik görevlileri arasında nöbet kavgası, 1 ölü
Kaynak: İHA
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Karahisar, Hisarcık, Emirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antik kentte kanlı olay! Güvenlik personellerinin nöbet kavgası cinayetle sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antik kentte kanlı olay! Güvenlik personellerinin nöbet kavgası cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
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