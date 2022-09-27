Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

27.09.2022 21:12
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerden birinin hakkında 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin G.A'yı yakaladığı operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.A'nın ifadesi doğrultusunda genişletilen soruşturmada diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerine de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu emdirilmiş peçete, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Ekipler, şüpheli S.A, E.D. ve V.T'yi de gözaltına aldı.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden G.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Hisarcık, Emirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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