Afyonkarahisar'da güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 1 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 1 güvenlik görevlisi öldü

17.04.2023 17:59
Afyonkarahisar'da güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 1 güvenlik görevlisi öldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 1 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 1 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

İlçede Amorium Antik Kenti'nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy (36) ile R.S. nöbet tutma meselesinden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S. av tüfeği ile Köksoy'a ateş açtı. Köksoy, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Köksoy'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan R.S. Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evinde gözaltına alındı.

Aksoy'a ateş açtığı sırada seken merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtilen R.S. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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