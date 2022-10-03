Afyonkarahisar'da kayıp başvurusunda bulunulan Alzheimer hastası kadın aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da kayıp başvurusunda bulunulan Alzheimer hastası kadın aranıyor

03.10.2022 21:08
Afyonkarahisar'da kayıp başvurusunda bulunulan Alzheimer hastası kadın aranıyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan 76 yaşındaki Ayşe Çepel, 4 gündür aranıyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan 76 yaşındaki Ayşe Çepel, 4 gündür aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Gedikevi köyünde yaşayan Alzheimer hastası Çepel, 30 Eylül'de gece saatlerinde evinden ayrıldı.

Yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede, ilçe jandarma komutanlığı, Afyonkarahisar Komando Bölüğü, Eskişehir Komando Bölüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, İHH, arama kurtarma ve iz takip köpekleri ile vatandaşların katılımıyla yaşlı kadının bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Arama çalışmalarına katılan 110 kişi ile dron yardımıyla bölgedeki 11 köy ve 21 kilometrelik alanın tarandığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Gedikevi köyüne giderek yürütülen arama tarama çalışmaları hakkında İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Teberci'den bilgi aldı.

Bilici, yaptığı açıklamada, bölgedeki arama tarama çalışmalarında alanın genişletildiğini belirterek "Temennimiz vatandaşımızın başına kötü bir olay gelmemesi yönünde. Vatandaşımızı sağ salim en kısa sürede bulabilmek için çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
FOÇA'DA KOYDA 10 GÜN ARAYLA BİR CESET DAHA BULUNDU FOÇA'DA KOYDA 10 GÜN ARAYLA BİR CESET DAHA BULUNDU
Kaynak: AA

Karahisar, Hisarcık, Emirdağ, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kayıp başvurusunda bulunulan Alzheimer hastası kadın aranıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 03:21:30. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kayıp başvurusunda bulunulan Alzheimer hastası kadın aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement