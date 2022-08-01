OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI

01.08.2022 16:06

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildiği kazada 2 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Köseli köyünde meydana geldi. F.A. yönetimindeki 06 FD 1961 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde ağaca çarptı. Ağacı deviren otomobil toprak zemine girerek durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü F.A. ile yolcu olarak bulunan R.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
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