TIR KAMYONA ARKADAN ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

TIR KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

09.08.2022 16:55

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın önünde seyreden kamyona arkadan çarpıp, devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın önünde seyreden kamyona arkadan çarpıp, devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ- Çifteler karayolunda meydana geldi. R.S. yönetimindeki 77 ABK 994 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden F.Ö. idaresindeki 42 DKU 65 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan TIR devrilerek durabildi. Kazada kamyon sürücü F.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ö. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı Trump'ın evine düzenlenen baskından önce kafa karıştıran fotoğraf! Klozet atılan kağıtlar şüphe uyandırdı Trump'ın evine düzenlenen baskından önce kafa karıştıran fotoğraf! Klozet atılan kağıtlar şüphe uyandırdı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR KAMYONA ARKADAN ÇARPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
15:09 Trump'ın evine düzenlenen baskından önce kafa karıştıran fotoğraf! Klozet atılan kağıtlar şüphe uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 16:55:48. #1.11#
SON DAKİKA: TIR KAMYONA ARKADAN ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş