TIR KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Emirdağ- Çifteler karayolunda meydana geldi. R.S. yönetimindeki 77 ABK 994 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden F.Ö. idaresindeki 42 DKU 65 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan TIR devrilerek durabildi. Kazada kamyon sürücü F.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ö. Emirdağ Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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