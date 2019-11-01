Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı: İshaklı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı: İshaklı

Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı: İshaklı

6 saat önce

Sultandağı'nda tarihi İpek Yolu üzerinde, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde yapılan ve Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı olan İshaklı, görkemli mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.

Sultandağı'nda tarihi İpek Yolu üzerinde, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde yapılan ve Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı olan İshaklı, görkemli mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.

Kervan yolları üzerinde yolcu, tüccar ile misafirlerin, konaklama ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edilen Anadolu'daki asırlık han ve kervansaraylar, tarihin izlerini taşıyor.

İlçe merkezinde, Çavuş Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Sultandağı Kervansarayı, halk arasında "İshaklı Kervansarayı" ve "Sahipata Kervansarayı" olarak da biliniyor.

2. İzzeddin Keykavus'un beylerinden Fahreddin Ali Bin Hüseyin (Sahipata) tarafından 1249 yılında, doğu batı doğrultusunda kare planlı avlulu yaptırılan kervansarayda, Anadolu Selçuklu mimarisine özgü motiflerin kullanıldığı hanın ortasındaki merdivenle çıkılan köşk mescidi dikkati çekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 2018'de restorasyonu tamamlanan kervansaray, kafe olarak hizmet veriyor.

"Ana yolun ana duraklarından birisidir"

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İshaklı Kervansarayı'nın, yapıldığı dönemde, kuzey güney kervan yolu üzerindeki ana duraklar arasında yer aldığını söyledi.

O dönemde, kervansaraylarda hayvanların bakımının yapıldığı yerlerin de olduğunu belirten Güler, "İshaklı Kervansarayı'nın en önemli özelliği, Afyonkarahisar'daki en büyük kervansaray olmasıdır. Çünkü, ana yolun ana duraklarından birisidir. Kervansaraylar, yılın her döneminde gelip geçen insanların konaklayabilecekleri ve ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanlardı." diye konuştu.

Güler, "Bu eserlerin, güncel şartlar esas alınarak tarihi misyonlarına uygun olarak kullanılması gerekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün restorasyonda yaptığı masraf göz önünde bulundurularak mekanların atıl vaziyette kalmaması da çok önemlidir." dedi.

"Turizme kazandırılabilir"

Prof. Dr. Güler, Anadolu Selçuklu mimarisiyle dikkati çeken yapının, Afyonkarahisar'dan Konya istikametine giden insanların ziyaret edebilecekleri güzel ve şirin bir mekan olduğunu kaydetti.

Kervansarayın bölge turizmine açılması konusunda da değerlendirmede bulunan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Yol üzerinde olmasına rağmen, kullanım noktasında bu tür yapıların sıkıntıları var. Mekanın içerisi tam olarak doldurulabilir, kültürel faaliyetler noktasında yapılacak etkinliklerle insanların gelip gidişleri sağlanırsa bölge turizmine etkisi büyük olur. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bilim adamlarıyla bir çalışma yaparak kervansarayların tarihi misyonunu doğru duyurmalı ve kervansaraylar, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şeklinde düzenlenmelidir. Bu tür çalışmalarla da İshaklı Kervansarayı hem bölge turizmine hem de tarihi misyonuna hizmet edebilir."

Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı: İshaklı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçek'ten alınan üç araç, "Aşırı yıpranmış" gerekçesiyle satılamadı
4 akademisyenin katili Volkan Bayar, müşteki avukata hakaret etti Bakan Kurum: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören Holding ile görüşmelere başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 17:56:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın en büyük kervansarayı: İshaklı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]