Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu sona erdi

18.09.2022 14:24
Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu sona erdi

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapılan Arnica 8. Frig Ultra Maratonu tamamlandı.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapılan Arnica 8. Frig Ultra Maratonu tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Atletizm Federasyonu desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonun ödül töreni Afyonkarahisar Kalesi'nde yapıldı.

6K Frig Race parkurunu kadınlarda Çiğdem Çevik birinci, Şermin Köroğlu ikinci, Aslı Bahar üçüncü sırada bitirdi. Erkekler kategorisinde ise Serdar Bektaş birinci, Alican Aktürk ikinci, Cenk Algın ise üçüncü oldu.

11K Frig Trail parkurunun kadınlar kategorisinde birinci Cevriye Akkurt, ikinci Rumeysa Kayıkçı, üçüncü Derya Demiral oldu. Erkekler kategorisinde birinci sırayı Fatih Karcı, ikinci sırayı İsmail Uzuner ve üçüncü sırayı Ramazan Pardı elde etti.

22K Frig Short Trail parkurunun kadınlar kategorisinde birinci sırayı Natalia Gyurten, ikinci sırayı Tulin Okyay ve üçüncü sırayı Natalia Blagonrava aldı. Erkekler kategorisinde Tuncay Saraç birinci, Buğrahan Cemil Uslu ikinci, Mustafa Araç da üçüncü sırada yarışı bitirdi.

44K Frig Medium Trail parkurunun kadınlarda Svetlana Çatak kazandı. Bu kategoride ikinci Gözde Nurlu, üçüncü Eylem Güzel oldu. Erkeklerde ise İrem Can Ayaz birinci, Özgür Özdoğan ikinci, Letifşah Bozkurt üçüncü sırada yarışı tamamladı.

66K Frig Ultra Maratonunu kadınlarda Burcu Suzan kazandı. İkinci Okyanus Yıldız, üçüncü ise Deniz Çiçek oldu. Erkeklerde ise Oğuzhan Emre Singer birinci, Mustafa Es ikinci, Özgür Sancak üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Kale yarışında da kadınlarda Natalia Gyurten birinci, Hatice Köse ikinci ve Tülin Okyay üçüncü oldu. Erkeklerde ise İrem Can Ayas birinci, Emir Salih Karakuzu ikinci ve Mustafa Araç üçüncü tamamladı.

Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, AA muhabirine, yarışmalarda keyifler anlar yaşadıklarını söyledi.

Dün Ayazini köyünde 850 sporcunun katılımıyla Frig Ultra Martonunun yapıldığını hatırlatan Kaya, "Bugün de 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla şehir içerisinde Valilik önünde başlayıp kalede tamamlanan koşu var. Etkinliğe katılan sporculara teşekkür ederim." dedi.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü KPSS Lisans oturumu başladı KPSS Lisans oturumu başladı
Kaynak: AA

Karahisar, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:54 Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit düştü
13:36 Meteoroloji'den İstanbul için saat verip uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
12:46 Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim
12:29 Tayvan'da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası binalar ve yollar çöktü, vagonlar raydan çıktı
12:05 Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti
12:05 Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı
11:49 Motorine 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor! 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olacak
11:29 Elleriyle topladığı meyveleri çarşıda satan yaşlı kadına zabıta müdahalesi! Gözyaşlarına boğuldu
11:15 KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi
10:10 Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 14:24:06. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement