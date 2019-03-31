Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Evciler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Afyonkarahisar'ın Evciler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

34 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Dede Savaş kazandı.

Afyonkarahisar'ın Evciler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Dede Savaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Dede Savaş bin 387, CHP adayı Saim Özer 978, Saadet Partisi adayı Rabia Fatma Gümüşkanat 2 oy aldı.

-Savaş'ın özgeçmişi

27 Mart 1968 Evciler doğumlu. İlk ve ortaokulu Evciler'de, lise eğitimini Denizli'de tamamladı. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.

Savaş, evli ve üç çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:04 Kaynak: AA

Ali Dede Savaş, AK Parti, Afyon, Evciler, Güncel
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