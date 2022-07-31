Edinilen bilgilere göre, Evciler ilçesi Gökçek köyü girişinde denetim yapan Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 17.73 gram eroin ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan M.Ç, Y.Ç, F.Ç ve K.Y., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Narkotik, Hisarcık, Evciler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eroinle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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