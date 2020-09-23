Afyonkarahisar'ın Gebeceler beldesi karantinaya alındı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR merkeze bağlı olan Gebeceler beldesi, İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu kararıyla gece yarısından itibaren karantinaya alındı.

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda merkez ilçeye bağlı 3 bin 300 nüfuslu Gebeceler beldesinin artan koronavirüs vakalarından dolayı karantinaya alınmasına karar verildi. Dün gece yarısı itibarıyla uygulanmaya başlanan karar kapsamında, beldeye giriş ve çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Özel durumlar hariç belde, giriş çıkışlara kapatılırken, jandarma ekipleri tarafından kimsenin beldeden çıkışına izin verilmiyor.Üretim ve hizmet faaliyetleri veren işletmeler, berber ve kuaförler, kahvehaneler ve toplu taşıma araçlarının faaliyetlerine geçici süreyle ara verilen beldede, sadece ekmek fırınları ve bakkalların açık olması kararlaştırıldı. Beldede bulunan park ve bahçelerde dolaşmak, spor yapmak, piknik yapmak da yasaklandı. Ayrıca beldede ikinci bir duyuruya kadar halk pazarının da kurulmayacağı kaydedildi.