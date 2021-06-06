Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri

06.06.2021 21:44

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Muhalefet partileri erken seçim için uğraşıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Muhalefet partileri erken seçim için uğraşıyorlar. Buradaki seçim de bir denemeydi. İşte erken seçim olursa da yine bu şekilde kaybedecekler." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney beldesi belediye başkanlığı seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti adayı Erol Karabacak'ı tebrik etti.

Karabacak'ın artık Güney beldesindeki herkesin başkanı olduğunu dile getiren Eroğlu, "Burada demokratik ve şölen havasında seçim yapıldı. Dışardan gelen birkaç kişi provokasyon yapmaya çalıştı ama güvenlik güçlerimiz onu engelledi. Şu anda herkes kucaklaşıyor. Bütün belde halkı burada ve muhtarlık seçimleri de yapıldı. Çok güzel bir bayram havası var. Biz de bundan sonra Erol Karabacak'ın 30 projesini tamamlayarak burayı çiçek gibi yapacağız." diye konuştu.

Eroğlu, Güney'deki seçimlerin AK Parti ve Cumhur İttifakı için de moral olduğunu vurguladı.

"Bütün muhalefet partilerinin gözü buradaydı". diyen Eroğlu, "Çok sayıda muhalefet partisi burada aday gösterdi. Ama oylarına baktığımızda komik oylar. Ama biz onları da kucaklayacağız. Artık başkanımız, bütün Güney halkının başkanıdır. Herkesin belediye başkanıdır." dedi.

Eroğlu, bu seçimin Türkiye'ye bir mesaj oluşturduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Muhalefet partilerinin aldığı oylar belli. Muhalefet partileri erken seçim için uğraşıyorlar. Buradaki seçim de bir denemeydi. İşte erken seçim olursa da yine bu şekilde kaybedecekler. Erken seçim falan yok. 2023'te gümbür gümbür seçim yapılacak. Halep oradaysa arşın burada."

Başkanlık seçiminin kazanan Erol Karabacak da seçimin, Güney beldesi halkı için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kazananın Güney olduğunu ve tüm belde halkını kucaklayacaklarını kaydeden Karabacak, gece gündüz demeden yola devam edeceklerini dile getirdi.

"Bize düşen de neyse her zaman yanlarındayız"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise, "Seçimde en çok sevindiğimiz taraf, afaki olayların olmaması. Ufak tefek olaylar olmuş oy kullanılırken ama en büyük sevincimiz, olayların büyümemesi. Kırgınlıkların çok fazla olmaması. İnşallah Güney halkına hayırlı olur. Güney halkı, Erol beyi tercih etmiş, yükü ağır, rabbim yardımcısı olsun. Bize düşen de neyse her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de uzun bir çalışma sonucunda güzel bir sonuçla Erol Karabacak'ı belediye başkanı seçtiklerini belirtti.

Özellikle Güney halkına teşekkür eden Yurdunuseven, "Bizleri, Afyonkarahisar'ı ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünü ak ettiler. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, şimdiden sonra da gönül belediyeciliğini ve hizmet belediyeciliği anlamında birlik beraberlik içerisinde el ele çalışacaklarını vurguladı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Veysel Eroğlu'nun telefonuna yaptığı aramada Erol Karabacak ile konuşarak, kendisini seçim başarısından dolayı tebrik etti.

AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri
AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri
AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri
AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri

Belediye Başkanlığı, Karahisar, Muhalefet, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:21 Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç 18:14 Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu 17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak 17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil 15:37 Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu         
17:53
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı         
15:55
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 19:40:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AFYONKARAHİSAR - Güney beldesi belediye başkanlığı seçimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement