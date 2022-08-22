Ekipler, park halindeki bir aracın hızla uzaklaştığını tespit etti. Söğütlü mevkisi giriş noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 1122 gram esrar maddesi ile 507 kök uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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