Afyonkarahisar'da kayıp ihbarı yapılan kadın, evinin bodrumunda uyurken bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kayıp ihbarı yapılan kadın, evinin bodrumunda uyurken bulundu

29.09.2022 17:19
Afyonkarahisar'da kayıp ihbarı yapılan kadın, evinin bodrumunda uyurken bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kadın, evinin bodrumunda uyurken bulundu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kadın, evinin bodrumunda uyurken bulundu.

Döğer beldesinde Fatih Mahallesi'nde yaşayan K.A'yı, evde bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İz takip köpeğiyle yapılan aramada K.A, kaybolduktan 3 saat sonra evinin bodrumundaki çuvalların üzerinde uyurken bulundu.

Sağlık kontrolü yapılan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kayıp ihbarı yapılan kadın, evinin bodrumunda uyurken bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kayıp ihbarı yapılan kadın, evinin bodrumunda uyurken bulundu - Son Dakika
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