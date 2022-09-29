Afyonkarahisar'da kayıp ihbarı yapılan kadın, evinin bodrumunda uyurken bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kadın, evinin bodrumunda uyurken bulundu.
Döğer beldesinde Fatih Mahallesi'nde yaşayan K.A'yı, evde bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İz takip köpeğiyle yapılan aramada K.A, kaybolduktan 3 saat sonra evinin bodrumundaki çuvalların üzerinde uyurken bulundu.
Sağlık kontrolü yapılan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.
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