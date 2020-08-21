Afyonkarahisar'ın iki beldesindeki Korona karantinası sona erdi - Son Dakika

Afyonkarahisar merkeze bağlı iki beldede Koron virüs (Covit-19) kapsamında uygulanan karantina İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kaldırıldı.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Çayırbağ ve Beyyazı beldelerinde Koron virüs pozitif vakalarının artması ve bulaş riskinin yükselmesi nedeni ile beldelerde karantina uygulandığı hatırlatıldı. Açıklamada gerekli risklerin azalması üzerine İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile iki beldede karantina uygulamasın son verildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR