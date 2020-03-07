Afyonkarahisar'ın ilçe kaymakamlarından Büyük Taarruzun kazanıldığı topraklara ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ın ilçe kaymakamlarından Büyük Taarruzun kazanıldığı topraklara ziyaret - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın ilçe kaymakamlarından Büyük Taarruzun kazanıldığı topraklara ziyaret

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın ilçe kaymakamları Büyük Taarruzun başladığı Şuhut ilçesini ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın ilçe kaymakamlarından Büyük Taarruzun kazanıldığı topraklara ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar'ın ilçe kaymakamları Büyük Taarruzun başladığı Şuhut ilçesini ziyaret etti.


Kaymakamları, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt karşıladı. Son zamanlarda Şuhut'ta yapılan farklı çalışmaları yerinde görmek ilçedeki çalışmalar ile ilgili fikir temasında bulunmak amacıyla vücudun tarihi değerlerini ziyaret eden ilçe kaymakamları Büyük Taarruz Karargahı Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Atatürk Evi'nin tarihi değerlerini inceleyen ilçe kaymakamları Atatürk Evi görevlisi Halil Omur mihmandarlığında bilgiler edindi. Zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan kaymakamlar Atatürk Evi ziyaretinin ardından Kocatepe'yi ziyaret etti. Bahar Kalkanı operasyonunda görev yapan Mehmetçiklerimize destek mesajları Kocatepe Anıtı önünden de verildi. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a teşekkürlerini ileten ilçe kaymakamları, Şuhut'u çok sevdiklerinle belirtti. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Recep Bozkurt tarafından Afyonkarahisar İlçe Kaymakamlığı'na yemek ikramında bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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