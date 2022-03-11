Afyonkarahisar'ın ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın ilçelerinde eğitime kar engeli

11.03.2022 00:26
Afyonkarahisar'ın ilçelerinde eğitime kar engeli

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okulların tamamında, 9 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okulların tamamında, 9 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, Emirdağ, Bolvadin ve Bayat ilçelerinde okulların geneli, Dinar, Hocalar, İhsaniye, Sultandağı, Hocalar, Çay, Dazkırı, Başmakçı ve İscehisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime 11 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

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Afyonkarahisar'ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli Afyonkarahisar'ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli Dazkırı'da taşımalı eğitime kar engeli Dazkırı'da taşımalı eğitime kar engeli

Karahisar, Medya, Çay, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ın ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika


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