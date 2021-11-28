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Afyonkarahisar'ın ilçesinde korkutan manzara! Mezarlıklar teker teker çökmeye başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın ilçesinde korkutan manzara! Mezarlıklar teker teker çökmeye başladı

28.11.2021 12:35

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki mezarlık ve evlerin bulunduğu bölgede deprem kaynaklı yarıklar meydana geldi. Ortaya çıkan dev yarıklar, ürküten görüntüleri de beraberinde getirdi. Konya'daki depremin ardından mezarlıkların çökmeye başlaması, bölge sakinlerinde de korku yarattı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde uzun yıllardır iki mahallede yaşanan yüzey deformasyonları ve topraklardaki yarıklar Konya depreminin de etkisiyle birlikte hayli arttı. Yarıklar yüzünden bir çok mezarın olduğu yer de çökerken evlerin duvarlarında devasa çatlaklar meydana gelmeye başladı. Ortaya çıkan manzara, görenleri ürküttü.

6 YIL ÖNCE BAŞLADI

Bolvadin ilçe merkezindeki Akçeşme ile Şıhlar mahallelerinde 6 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonları ve yarıklar Konya'da yaklaşık 20 gün önce yaşanan depremin ardından artmaya ve genişlemeye başladı. Yarıklar nedeniyle bir çok ev ve eklentileri zarara görürken bölgedeki mezarlıkta da önemli çapta tahribatlar yaşandı. Yarıklar nedeniyle bir çok mezar olduğu yere çökerken, evlerin duvarlarındaki çatlaklarda artmaya hatta bazı bölgelerde yıkımlar yaşanmaya başlandı.

Afyonkarahisar'ın ilçesinde ürküten manzara! Mezarlıklar çökmeye başladı

ÇÖKEN MEZARLIKLAR KORKUTTU

Yarıklar nedeniyle özellikle çöken mezarlar görüntüsü ile herkesi korkuturken, çökmelerin yaşandığı duvarlar ise görüntüsü adeta deprem yıkımını aratmadı. Çatlaklar nedeniyle bir çok ev boşaltılırken, boşaltılan evlerin duvarlarında devasa boyutlarda çatlaklar olduğu ve bazı bölümlerinin ise yıkılması sonucu harabeye döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

Afyonkarahisar'ın ilçesinde ürküten manzara! Mezarlıklar çökmeye başladı

UZMANLAR İNCELEME YAPTI

Yarıkların ilk ortaya çıkmasının ardından bölgeye gelen bilim adamlarının yaptıkları incelemelerde, yüzey deformasyonlarına neden olan olaya bölgeden geçen fay hatlarının sebep olduğunu belirledi. Bilim adamlarının bölgeyi 6 yıldır takibe aldıkları ve incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın ilçesinde ürküten manzara! Mezarlıklar çökmeye başladı

BÖLGE SAKİNLERİ KORKUYOR

Bölge sakinlerinden Saim Arpa isimli vatandaş, ortaya çıkan görüntünün kendilerini çok korkuttuğunu ifade ederek, bölge için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Afyonkarahisar'ın ilçesinde ürküten manzara! Mezarlıklar çökmeye başladı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde korkutan manzara! Mezarlıklar teker teker çökmeye başladı

Karahisar, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ın ilçesinde korkutan manzara! Mezarlıklar teker teker çökmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın ilçesinde korkutan manzara! Mezarlıklar teker teker çökmeye başladı - Son Dakika
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