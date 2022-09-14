İscehisar'dan kısa kısa

Öğrencilerin şiirler okuması ve halkoyunları gösterileri sonrası Kaymakam Semiz ve Başkan Şahin öğrencilerin ve velilerin ilköğretim haftasını kutlayarak başarılar diledi.

Karamehmet İlkokulunda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte günün anlam ve önemi Okul Müdürü Mehmet Akif Topaloğlu tarafından anlatıldı.

Kaynak: AA

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