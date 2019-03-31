Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

20 dakika önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Çibik kazandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Çibik kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Çibik 2 bin 659, DP adayı Ahmet Şahin 2 bin 592, MHP adayı Bahtiyar Aşkın bin 758 oy aldı.

-Çibik'in özgeçmişi-

Mustafa Çibik, 1970 yılında İscehisar İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İscehisar'da, lise eğitimini Afyonkarahisar'da tamamladı.

1999 – 2014 yılları arasında İscehisar Küçük Sanayi Sitesinde Başkanlık yaptı.

2011 yılından itibaren İscehisar Mermer Organize Sanayi Bölgesi başkan yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

29 Mart 2009 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Belediye Meclis üyesi seçilen Sayın Mustafa Çibik, Belediye Başkanı İsmail Bayram'ın vefatının ardından Belediye Meclis Üyelerinin tamamının oyunu alarak Belediye Başkanı seçildi.

30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine AK Parti Belediye Başkan adayı oldu. Çibik, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: AA

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