Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Gerek şahsım, gerek belediyemiz adına, ilçemizin huzur ve güven ortamının korunmasında üzerimize düşen her türlü görevde yardımcı olacağız. Gelecek nesillere güzel bir İscehisar bırakmak için el ele çalışacağız. Yeni görevlerinizde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile İscehisar Adliyesine atanan cumhuriyet savcısı Ayşe Gül Akhan ile hakim Sümeyye Elif Şahin, Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

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