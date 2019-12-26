Afyonkarahisar'ın kaymaklı ekmek kadayıfına coğrafi işaret tescil belgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ın kaymaklı ekmek kadayıfına coğrafi işaret tescil belgesi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın kaymaklı ekmek kadayıfına coğrafi işaret tescil belgesi

6 saat önce

Ankara'da Afyonkarahisar'ın kaymaklı ekmek kadayıfı için coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni gerçekleştirildi.

Ankara'da Afyonkarahisar'ın kaymaklı ekmek kadayıfı için coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni gerçekleştirildi.

Törende, belgeyi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan'ın elinden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven aldı.

Burada konuşan Asan, coğrafi işaretler alanında son dönemde çok büyük bir atılım içerisinde olduklarını söyledi.

Asan, "Toplam 464 tescilimiz var. İşlemleri devam eden 457 tescilimiz var. Afyonkarahisar ilimiz coğrafi işaretler anlamında çok başarılı bir il. Şu ana kadar 12 tescilli coğrafi işaret var. 8 tane işlemleri devam eden var." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de "Bizim her zaman düğünlerde, davetler ve bayramlarda özellikle tatlı olarak ikram ettiğimiz yöresel ürünümüz. Bunu tescilletmekten de büyük onur duyuyoruz. Bekleyen 8 ürünümüz daha var. 8 üründen daha fazlasını da inşallah yeni dönemde müracatımızı gerçekleştireceğiz. Afyon mutfağı olarak damak zevkine hitap eden yerel ürünlerimiz var. Onun da önümüzdeki günlerde müracatını yaparak hep birlikte halkımızın kullanımına sunacağız." dedi.

Milletvekili Yurdunuseven ise Afyonkarahisar'ın son 10 yılda kabuğunu kıran bir il olduğunu belirtti.

Yurdunuseven,, kentin hem termal, hem mermer, hem de lezzette başkent olduğunu aktardı.

Afyonkarahisar'ın kaymaklı ekmek kadayıfına coğrafi işaret tescil belgesi

Mehmet Zeybek, Milletvekili, Ankara, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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