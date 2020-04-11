Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı - Son Dakika

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Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.
Kızılören İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından dün gece saat 21.00'dan itibaren ilçeye giriş ve çıkışların 15 gün boyunca kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarında, yaya ve araç geçişini kontrol ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:08 Kaynak: AA
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