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Afyonkarahisar'ın o ilçesinde 9 gün içinde 2 asker acısı birden yaşandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın o ilçesinde 9 gün içinde 2 asker acısı birden yaşandı

13.12.2021 15:04
Afyonkarahisar'ın o ilçesinde 9 gün içinde 2 asker acısı birden yaşandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 9 gün içerisinde 2 asker acısı birden yaşandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 9 gün içerisinde 2 asker acısı birden yaşandı. Trafik kazasında yaralanan jandarma er ile uzman çavuş bir hafta içerisinde farklı günlerde vefat ederek ilçeyi adeta yasa boğdu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Jandarma Er Resul Koç ardından da 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız'ın ani ölümleri ilçeyi üzüntüye boğdu. 3 Aralık tarihinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi İstanbulluoğlu Mahallesi 148. Sokak'ta meydana gelen kazada, 03 ACL 698 plakalı aracı ile seyir eden R.S.K, önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyetini kaybederek beton bahçe çit direklerine çarptı. Tek taraflı kazada araçta bulunan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine kayıtlı İsmet Can Yıldız (21) ile Resul Koç (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

9 gün arayla iki asker hayatını kaybetti

Hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybeden Resul Koç, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen askeri tören ve kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hastanede yaşam mücadelesini sürdüren Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız'dan da 9 gün sonra acı haber geldi. Kazan yaralı kurtulan ve yaşam mücadelesini sürdüren Yıldız da, yaşamını yitirdi. Yıldız için de ilçede askeri tören düzenlendi ve ardından cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

Öte yandan ilçede 9 gün içerisinde iki askerin hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın o ilçesinde 9 gün içinde 2 asker acısı birden yaşandı
Afyonkarahisar'ın o ilçesinde 9 gün içinde 2 asker acısı birden yaşandı
Afyonkarahisar'ın o ilçesinde 9 gün içinde 2 asker acısı birden yaşandı

Can Yıldız, Karahisar, Yozgat, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'ın o ilçesinde 9 gün içinde 2 asker acısı birden yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın o ilçesinde 9 gün içinde 2 asker acısı birden yaşandı - Son Dakika
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