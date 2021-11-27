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Afyonkarahisar'ın o ilçesindeki mezarlık ve evlerde ürküten görüntü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın o ilçesindeki mezarlık ve evlerde ürküten görüntü

27.11.2021 14:18

- Afyonkarahisar'ın o ilçesindeki mezarlık ve evlerde ürküten görüntü Konya depreminin ardından Bolvadin'deki bölgede yaşanan yüzey deformasyonları ve topraklardaki yarıklar arttı Toprakta oluşan derin yarıklar yüzünden mezarlar çöktü, evlerin duvarları yıkıldı Drone görüntüsü manzaranın ne...

- Afyonkarahisar'ın o ilçesindeki mezarlık ve evlerde ürküten görüntü

Konya depreminin ardından Bolvadin'deki bölgede yaşanan yüzey deformasyonları ve topraklardaki yarıklar arttı

Toprakta oluşan derin yarıklar yüzünden mezarlar çöktü, evlerin duvarları yıkıldı

Drone görüntüsü manzaranın ne kadar ürkütücü boyutta olduğunu gözler önüne serdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde uzun yıllardır iki mahallede yaşanan yüzey deformasyonları ve topraklardaki yarıklar Konya depremi sonrası arttı. Yarıklar yüzünden bir çok mezarın olduğu yer de çökerken evlerin duvarlarında devasa çatlaklar meydana gelmeye başladı.

Bolvadin ilçe merkezindeki Akçeşme ile Şıhlar mahallelerinde 6 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonları ve yarıklar Konya'da yaklaşık 20 gün önce yaşanan depremin ardından artmaya ve genişlemeye başladı. Yarıklar nedeniyle bir çok ev ve eklentileri zarara görürken bölgedeki mezarlıkta da önemli çapta tahribatlar yaşandı. Yarıklar nedeniyle bir çok mezar olduğu yere çökerken, evlerin duvarlarındaki çatlaklarda artmaya hatta bazı bölgelerde yıkımlar yaşanmaya başlandı. Yarıklar nedeniyle özellikle çöken mezarlar görüntüsü ile herkesi korkuturken, çökmelerin yaşandığı duvarlar ise görüntüsü adeta deprem yıkımını aratmadı. Çatlaklar nedeniyle bir çok ev boşaltılırken, boşaltılan evlerin duvarlarında devasa boyutlarda çatlaklar olduğu ve bazı bölümlerinin ise yıkılması sonucu harabeye döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

Yarıkların ilk ortaya çıkmasının ardından bölgeye gelen bilim adamlarının yaptıkları incelemelerde, yüzey deformasyonlarına neden olan olaya bölgeden geçen fay hatlarının sebep olduğunu belirledi. Bilim adamlarının bölgeyi 6 yıldır takibe aldıkları ve incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Ortaya çıkan manzara bölge sakinlerini korkutuyor!

Bölge sakinlerinden Saim Arpa isimli vatandaş, ortaya çıkan görüntünün kendilerini çok korkuttuğunu ifade ederek, bölge için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Afyonkarahisar'ın o ilçesindeki mezarlık ve evlerde ürküten görüntü
Afyonkarahisar'ın o ilçesindeki mezarlık ve evlerde ürküten görüntü
Afyonkarahisar'ın o ilçesindeki mezarlık ve evlerde ürküten görüntü
Afyonkarahisar'ın o ilçesindeki mezarlık ve evlerde ürküten görüntü

Karahisar, Drone, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ın o ilçesindeki mezarlık ve evlerde ürküten görüntü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın o ilçesindeki mezarlık ve evlerde ürküten görüntü - Son Dakika
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