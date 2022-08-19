AYAĞINA ÇUVAL DOLANAN GÜVERCİNİ ESNAF VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURTARDI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ayağına çuval dolanıp yere düşen güvercini, banka güvenlik görevlisi ve bir esnaf kurtardı.

Dün akşam saatlerinde istasyon mahallesinde bir ATM önüne ayağına çuval dolanmış bir güvercin düştü. Güvercin daha sonra ayağındaki çuval ile birlikte İstasyon Caddesinde yol üzerine çıktı. Bunu gören banka güvenlik görevlisi Bahtiyar Kartun, güvercini yoldan alarak bölgedeki esnaftan Barış İlhan'ın işyerine getirdi. Bahtiyar Kartun ve Barış İlhan güvercinin ayağına dolanan çuval parçalarını keserek güvercini doğaya saldı.

Bahtiyar Kartun, Mesai saati içersinde ayağı çuval bağlı güvercin ATM önüne düştü. Daha sonra yola uçtu. Araçlar ezecekti. Hemen koştum yakaladım. Sağ olsun Barış abim de 'hemen getir' dedi. Ayağına dolanan çuvalı çıkardık. Ayağı biraz hasar görmüş tabi dedi.