Afyonkarahisar'da ayağına çuval dolanan güvercin vatandaşlarca kurtarıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ayağına çuval dolanan güvercin vatandaşlarca kurtarıldı

19.08.2022 15:10
Afyonkarahisar'da ayağına çuval dolanan güvercin vatandaşlarca kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ayağına dolanan çuvaldan kurtarılan güvercin doğaya salındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ayağına dolanan çuvaldan kurtarılan güvercin doğaya salındı.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir ATM önüne ayağına çuval dolanmış güvercin düştü.

Yola çıkan güvercinin zor durumda olduğunu fark eden bankanın güvenlik görevlisi Bahtiyar Kartun, kuşu bölgedeki esnaf Barış İlhan'ın dükkanı götürdü.

Kartun ile İlhan, güvercinin ayağına dolanan çuvalı keserek çıkardı.

Güvercin, doğaya bırakıldı.

Kartun, gazetecilere, ATM'nin önüne ayağına dolanan çuvalla düşen güvercinin yola doğru çıkması üzerine ezilmemesi için yakaladığını belirterek, esnaf arkadaşıyla kuşun ayağındaki çuvalı keserek doğaya bıraktıklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Karahisar, ATM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da ayağına çuval dolanan güvercin vatandaşlarca kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da ayağına çuval dolanan güvercin vatandaşlarca kurtarıldı - Son Dakika
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