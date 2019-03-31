Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

19 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Çöl kazandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Çöl kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Çöl 9 bin 889, MHP adayı Mustafa Gürel 3 bin 719, İYİ Parti adayı Asım Orhan 3 bin 630 oy aldı.

-Çöl'ün özgeçmişi-

Mustafa Çöl, 1982 yılında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde doğdu. Sandıklı'da başlayan öğrenim hayatına İmam Hatip Ortaokulu'nda devam etti. Lise öğrenimini Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlayan Çöl, lisans eğitimini de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamladı.

Yüksek lisansını Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yaptı. Bu arada Sandıklı'daki eğitim sorunları üzerine eğildi. Akademik eğitim ve çalışmalarına Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde devam eden Çöl, halen bu üniversitede doktorasını yapmaktadır.

Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 2002 yılında AK Parti ile Ankara'da siyasi hayatına başlayan Çöl, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak katıldı ve Sandıklı Belediye Başkanı seçildi. İyi derecede İngilizce ve Arapça biliyor.

Çöl, evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:07 Kaynak: AA

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