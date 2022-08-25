Afyonkarahisar'da aşçının çalınan minibüsü bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da aşçının çalınan minibüsü bulundu

25.08.2022 21:10
Afyonkarahisar'da aşçının çalınan minibüsü bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir aşçının 3 gün önce çalınan minibüsü bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir aşçının 3 gün önce çalınan minibüsü bulundu.

Minibüsü çalınan Ahmet Özer'in aşçı arkadaşı Mehmet Karabulut, ilçede bir mevlide yemek götürürken Ofis Caddesi'nde söz konusu aracı gördü.

Karabulut, durumu polise ve Özer'e bildirdi. Polis ekipleri, plakası değiştirilen aracı motor numarasından tespit etti.

Aracı kullanan sürücü, ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin ardından minibüsün Özer'e teslim edileceği öğrenildi.

Özer, gazetecilere, aracının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ece Mahallesi Adem Göktaş Sokak'ta 22 Ağustos'ta lokanta yanında park halindeki Ahmet Özer'e ait 03 LP 507 plakalı minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce çalınmış, durum polise bildirilmişti. Polis ekipleri de minibüsün bulunması için çalışma başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Mehmet Karabulut, Ahmet Özer, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da aşçının çalınan minibüsü bulundu - Son Dakika

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