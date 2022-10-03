Afyonkarahisar'da bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

03.10.2022 16:27
Afyonkarahisar'da bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hamide A, hazırladığı yemeği ocağa koyduktan sonra pişmesini beklerken uyuyakaldığı sırada yangın çıktı.

Mutfaktan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dumanların arasında uykudan uyanan Hamide A'yı evden çıkardı.

Evin mutfak kısmında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

YORUMLAR
500
Küçükçekmece'de motosiklet tamircisinde çıkan yangın söndürüldü Küçükçekmece'de motosiklet tamircisinde çıkan yangın söndürüldü Afyonkarahisar'da kayıp başvurusunda bulunulan Alzheimer hastası kadın aranıyor Afyonkarahisar'da kayıp başvurusunda bulunulan Alzheimer hastası kadın aranıyor Afyonkarahisar'da traktörden düşen çocuk öldü Afyonkarahisar'da traktörden düşen çocuk öldü
Kaynak: AA

Karahisar, İtfaiye, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:30 Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:54 Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
20:43 İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları
20:35 Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 22:39:20. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement