Durumu fark eden köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekteş köyünde Ali Osman Başpınar 'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da çıkan yangında 3 ev ve bir ahır zarar gördü - Son Dakika

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