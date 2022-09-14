Afyonkarahisar'da çıkan yangında 3 ev ve bir ahır zarar gördü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da çıkan yangında 3 ev ve bir ahır zarar gördü

14.09.2022 23:58
Afyonkarahisar'da çıkan yangında 3 ev ve bir ahır zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekteş köyünde Ali Osman Başpınar'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki Süleyman Başpınar'a ve ardından Mahmut Toprak'a ait evin çatısına sıçradı.

Durumu fark eden köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Osman Işık yangın bölgesine gelerek yürütülen söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yangında 3 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da çıkan yangında 3 ev ve bir ahır zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da çıkan yangında 3 ev ve bir ahır zarar gördü - Son Dakika
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