Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürüp 'namus için' dedi

Kaynak: AA

Karahisar, Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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