Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

17.08.2022 15:35
Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eşi ile bir kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eşi ile bir kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.A.U. (37), geniş güvenlik önlemleri altında Sandıklı Adliyesi'ne getirildi.

İlçe merkezinde bir kahvehanede M.A.U. (37) dün, tartıştığı İ.D'yi (27) öldürmüş, iş yerinde bulunan A.D. (55) de hafif yaralanmıştı.

Mahalle muhtarlığına sığınan eşi S.U'yu da silahla öldüren zanlı, saklandığı metruk binada güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karahisar, Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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