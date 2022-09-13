Sandıklı Bedesten Çarşısında gerçekleşen programa, Kaymakam Mehmet Sülün , Belediye Başkanı Mustafa Çöl , Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Üstün , Sandıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Öztop ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Karahisar, Sülün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sandıklı'da Ahilik Haftası kutlamaları - Son Dakika

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