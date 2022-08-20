Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

20.08.2022 14:56
Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan çocuk, bulunarak ailesine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan çocuk, bulunarak ailesine teslim edildi.

Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik yapan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki oğulları A.S.E, ormanlık alanda kayboldu.

Bölgede aradıkları çocuğu bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince, ormanlık alanda yapılan yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarının ardından çocuk bulunarak ailesine teslim edildi.

Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

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