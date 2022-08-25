6 gün önce çalınan minibüs bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde lokantanın önünden çalınarak plakası değiştirilen minibüs, 6 günün sonunda bulundu.

Olay, Ecem Mahallesi Adem Göktaş Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Özer'e ait lokantanın yanında park halindeki 03 LP 507 plakalı minibüs, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Ahmet Özer sabah lokantaya geldiğinde minibüsünün yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri incelemeye alan polis, çalışma başlattı. Olayın üzerinden 6 gün geçmesinin ardından minibüsün sahibi Ahmet Özer'in aşçı olan arkadaşı Mehmet Karabulut ilçede farklı plakada minibüs gördü. Arkadaşının minibüsünün olduğunu anlayan Karabulut, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ahmet Özer ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Minibüsün şase numarasından Ahmet Özer'e ait olduğunu minibüse başka bir minibüse ait 03 LM 115 plakasını takarak satış yaptıklarını tespit edildi.

Minibüsü bulan aşçı Mehmet Karabulut, "Sabah mevlit yemeği götürürken ışıklarda minibüs dikkatimi çekti. O arada arkadaşımı aradım onun minibüse benzeyen bir minibüs gittiğini söyledim ve minibüsü takibe başladım. Minibüsü kullanan arkadaşa dur dedim. Kırmızı ışıklarda birlikte hızlıca geçtik. Otogarın karşısında ki kavşakta kenara çektirdik. Arkadaşıma ve polislere bilgi verdik. Minibüsü takip ederek bir aşcı arkadaşımızı mağduriyetten kurtardık. Araç çalındıktan sonra şehrin arka tarafından mezarlıktan Dinar ilçesine bir şekilde gidiyor. Orda başka plaka takarak satış yapıyorlar. Araç daha sonra tekrar Sandıklı'ya geliyor. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Alınteri olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor" dedi.

Minibüsünün bulunmasından dolayı çok mutlu olan Ahmet Özer, "Aşcı arkadaşımızın dikkati ve polis arkadaşlarımızın özverili çalışmalarından dolayı aracımız bulunmuştur. Çalışmalarıma bundan sonrada devam edebilirim artık. Çok mutluyum" dedi - AFYONKARAHİSAR