Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

23.08.2022 15:42

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mahmut A. idaresindeki 03 VH 937 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 59. kilometresinde Mustafa Ali Taşpınar (74) yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli mopedle çarpıştı.

Kazada elektrikli mopedin sürücüsü Taşpınar ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Taşpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Otomobille çarpışan elektrikli mopetin sürücüsü hayatını kaybetti Otomobille çarpışan elektrikli mopetin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Karahisar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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