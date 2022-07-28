Kaza, saat 10.30 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 65'inci kilometresindeki Sandıklı Zahire Pazarı kavşağında meydana geldi. Mehmet Eğretili yönetimindeki 34 DES 176 plakalı otomobil ile Haydar Ulusoy'un kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Haydar Ulusoy yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Haydar Ulusoy, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Haydar Ulusoy, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 1 YARALI-- - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.