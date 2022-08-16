İlçe merkezinde bir kahvehanede M.A.U. (37), İ.D. (27) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.A.U, İ.D'yi silahla ağır yaraladı. O sırada kahvede bulunan A.D. (55) de hafif yaralandı.

Kaynak: AA

Karahisar, Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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