Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı

16.08.2022 21:00
Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi ve karısını öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı saklandığı metruk evde yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi ve karısını öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı saklandığı metruk evde yakalandı.

İlçe merkezinde bir kahvehanede M.A.U. (37), İ.D. (27) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.A.U, İ.D'yi silahla ağır yaraladı. O sırada kahvede bulunan A.D. (55) de hafif yaralandı.

M.A.U, daha sonra mahalle muhtarlığına sığınan eşi S.U'yu da silahla öldürdü. İ.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan zanlı, saklandığı metruk binada güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karahisar, Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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