Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu - Son Dakika
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Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu

11.08.2022 13:49
Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu

Afyonkarahisar'da yaşanan sağanak yağış sonrası sökümü yapılan ve bugün toplanacak olan yaklaşık 35 ton patates sular altında kalarak ziyan oldu. Patatesin kilosu marketlerde ve manavlarda en az 10 Türk lirasından satılıyor. İşte detaylar...

Sandıklı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. İlçede kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeni ile Yeni Sanayi Sitesinin caddelerini kaplarken iş yerleri de sular altında kaldı. Sanayi esnafları kendi imkanları ile işyerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı, elektronik eşyalarının sular altında kalarak zarar gördü.

Vatandaş kilosunu 10 TL'den alıyordu! Sel basan tarlada 35 ton patates heder oldu

35 TON PATATES ZİYAN OLDU

Kızık köyü İkiz Tepe bölgesinde toplanan yağmur suları ise patates tarlalarına doldu. Bu bölgede bulunan bir çiftçinin 12 dekar tarlası su baskını nedeni ile zarar gördü. Sel sularından dolayı çiftçinin 35 ton civarında patatesi ziyan oldu.

Vatandaş kilosunu 10 TL'den alıyordu! Sel basan tarlada 35 ton patates heder oldu

"SABAH KAMYONA YÜKLEYECEKTİK"

Halil Tepeşiroğlu isimli üretici "Yüzde 30 ya da yüzde 40 toprakta mal kalıyor. Yağmur yağmadan bir gün önce söktük. Sabah toplayıp kamyona yükleyecektik. Geçe saat 3'de 4'de yağmur yağdığı için bu mal yerde kaldı. 35 ton civarında patates zarar gördü" dedi.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu - Son Dakika
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