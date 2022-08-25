YOLCU OTOBÜSÜ REFÜJE ÇARPTI - Son Dakika
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YOLCU OTOBÜSÜ REFÜJE ÇARPTI

25.08.2022 10:01

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü refüje çarptı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü refüje çarptı. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 05.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 62'nci kilometresindeki Sandıklı Zahire Pazarı yakınlarında meydana geldi. Fethiye- İstanbul seferi yapan Osman K. yönetimindeki 48 DG 907 plakalı 30 yolcu bulunan otobüs şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, panik yaşayan yolcular eşyaları ile birlikte başka bir otobüse nakledilerek yoluna devam etti. Maddi hasar meydana gelen otobüs ise yoldan kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

Karahisar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOLCU OTOBÜSÜ REFÜJE ÇARPTI - Son Dakika

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