Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var

20.08.2022 08:33

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde vahim bir kaza yaşandı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Asker adaylarını taşıyan otobüsteki 1 kişi öldü, 10'u ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 10'unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu sabah saat 07.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Hüdai kaplıcaları yakınında Yalova'dan Antalya'ya giden henüz sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 30 yaralı

50 METRE SÜRÜKLENDİLER

Asker adaylarının bulunduğu otobüs, yaklaşık 50 metre sürüklenirken içindeki 1 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10'unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 30 yaralı
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Kaynak: DHA

Karahisar, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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