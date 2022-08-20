Asker adaylarının bulunduğu otobüs, yaklaşık 50 metre sürüklenirken içindeki 1 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10'unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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